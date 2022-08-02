Соліст італійського гурту Maneskin Дам’яно Давід травмувався під час концерту в Чикаго.

Переможці Євробачення 2021 продовжують їздити з концертами по різних країнах і радувати фанатів своєю творчістю. Так, на одному з виступів у США Дам’яно травмував плече. Музиканту знадобилася допомога лікарів. Вони поклали йому лід і перемотали руку.

– Натовп був такий гарячий, що Дам’яну знадобилася крига, щоб трохи охолонути. Дякуємо, Чикаго, за це неймовірне шоу та вашу публіку. Тепло, яке ми знайшли тут, справді змусило нас затамувати дихання. Не можемо дочекатися, щоб зробити все це знову, – написали артисти.

У березні Дам’яно травмував ногу. Тоді шанувальники добряче були стурбовані, оскільки це сталося перед тим, як колектив мав виступити у гранд-фіналі Євробачення 2022.