Солист итальянской группы Maneskin Дамиано Давид травмировался во время концерта в Чикаго.

Победители Евровидения 2021 продолжают ездить с концертами по разным странам и радовать фанатов своим творчеством. Так, на одном из выступлений в США Дамиано травмировал плече. Музыканту понадобилась помощь врачей. Они положили ему лед и перемотали руку.

— Толпа была такой горячей, что Дамиану понадобился лед, чтобы немного остыть. Спасибо, Чикаго, за это невероятное шоу и вашу захватывающую публику. Тепло, которое мы нашли здесь, действительно вынудило нас затаить дыхание. Не можем дождаться, чтобы сделать все это снова, — написали артисты.

В марте Дамиано травмировал ногу. Тогда поклонники изрядно были обеспокоены, поскольку это случилось перед тем, как коллектив должен был выступить в гранд-финале Евровидения 2022.