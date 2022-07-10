Соліст італійського гурту Maneskin, який переміг на Євробаченні 2021, послав Путіна прямо зі сцени у Римі. Вокаліст Дам’яно Давід під час виступу послав президента РФ слідом за російським кораблем.

Відео із суботнього концерту гурту з’явилося у Twitter.

– Fuck Putin! Fuck war! До біса диктаторів! Ідіть усі, хто проти того, що я зараз сказав! – вигукнув Дам’яно.

“Fuck putin! Fuck war! Get out of here everyone who is against what I just said,” – the Italian band Måneskin, which won last year’s Eurovision, sent #Putin after the #Russian ship right from the stage at a concert in Rome.#RussiaIsATerroristState #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/TMAbiWu3eX Зараз дивляться — Tata Tedoradze???????? (@TataTedoradze1) July 10, 2022

Після заяви соліста зал заповнився оваціями глядачів.

.@thisismaneskin last night finished their @coachella gig with statement: “Free Ukraine, fuck Putin. Thank you for being here. This is Måneskin, enjoy the night! ????????”#StandWithUkraine #Ukraine pic.twitter.com/MknqORhAQa — diane young ???????? (@HelloiamDiana) April 18, 2022

Відомо, що на концерті також була посол доброї волі ООН та американська акторка Анджеліна Джолі. Вона була на заході разом зі своєю 16-річною донькою Шайло. Зважаючи на фото, зірці й самій подобається творчість італійської групи.

Учасники гурту Maneskin вже не вперше посилають Путіна якомога далі — вони вже встигли висловити своє ставлення до диктатора на всесвітньо відомому фестивалі Coachella перед багатотисячною аудиторією. Тоді вони не лише послали диктатора, а й нагадали про російські бомби, які летять у бік вільної України.

Артисти з Італії всіляко підтримують нашу країну і не втрачають нагоди про це нагадати всьому світу – на концертах, у соцмережах і навіть у своїй творчості.