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Публіка аплодувала: соліст Maneskin послав Путіна просто зі сцени у Римі

10 Липня 2022, 16:58
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Maneskin

Соліст італійського гурту Maneskin, який переміг на Євробаченні 2021, послав Путіна прямо зі сцени у Римі. Вокаліст Дам’яно Давід під час виступу послав президента РФ слідом за російським кораблем.

Відео із суботнього концерту гурту з’явилося у Twitter.

– Fuck Putin! Fuck war! До біса диктаторів! Ідіть усі, хто проти того, що я зараз сказав! – вигукнув Дам’яно.

Після заяви соліста зал заповнився оваціями глядачів.

Відомо, що на концерті також була посол доброї волі ООН та американська акторка Анджеліна Джолі. Вона була на заході разом зі своєю 16-річною донькою Шайло. Зважаючи на фото, зірці й самій подобається творчість італійської групи.

Учасники гурту Maneskin вже не вперше посилають Путіна якомога далі — вони вже встигли висловити своє ставлення до диктатора на всесвітньо відомому фестивалі Coachella перед багатотисячною аудиторією. Тоді вони не лише послали диктатора, а й нагадали про російські бомби, які летять у бік вільної України.

Артисти з Італії всіляко підтримують нашу країну і не втрачають нагоди про це нагадати всьому світу – на концертах, у соцмережах і навіть у своїй творчості.

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