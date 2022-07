Соліст італійського гурту Maneskin, який переміг на Євробаченні 2021, послав Путіна прямо зі сцени у Римі. Вокаліст Дам’яно Давід під час виступу послав президента РФ слідом за російським кораблем.

Відео із суботнього концерту гурту з’явилося у Twitter.

“Fuck putin! Fuck war! Get out of here everyone who is against what I just said,” – the Italian band Måneskin, which won last year’s Eurovision, sent #Putin after the #Russian ship right from the stage at a concert in Rome.#RussiaIsATerroristState #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/TMAbiWu3eX

— Tata Tedoradze???????? (@TataTedoradze1) July 10, 2022