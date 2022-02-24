24 лютого розпочалося вторгнення російських військ на територію України. Імперські амбіції президента РФ, що вилилися під час війни в нашій країні, хвилюють весь світ.

Зірки російського шоу-бізнесу не стали мовчати в тяжкий час для України та опублікували свої заяви в соціальних мережах. У своїх постах артисти публікують чорні квадрати і з гіркотою сподіваються на мирне вирішення військового конфлікту.

Телеведучий Максим Галкін зазначив, що зранку перебуває на зв’язку з рідними та друзями з України.

– Не передати словами, що я відчуваю! Як це все можливе! Не може бути виправдань війні! Ні війні! – написав він.

Ведучий Іван Ургант також публікував чорний квадрат, під яким зазначив, що відчуває страх і біль.

– Ні війні! – написав артист.

Телеведуча та журналістка Ксенія Собчак сказала, що росіянам ще багато років потрібно буде розхльобувати події сьогоднішнього дня в Україні.

– Сьогодні розбудили мене о шостій ранку словами: Ксюшо, почалася війна. Не на нашій землі – так. З нашими людьми – так… Ми всі тепер замкнені в цій ситуації. Виходу немає. Ми, росіяни, ще багато років будемо розхльобувати наслідки сьогодення. Тепер я віритиму тільки в найгірші сценарії. Хоча завжди була оптимістом. Хоча всі, хто залишився в Росії зараз – оптимісти. Песимісти всі давно поїхали, – написала Собчак в Instagram.

Акторка Катерина Варнава зазначила, що протягом кількох годин вона не розуміє, в якому паралельному світі перебуває. Вона наголосила, що дуже переживає за близьких, друзів, колег.

– У соціальних мережах мені надходять одне за одним повідомлення про те, що зараз відбувається. Різні дуже полярні повідомлення – від прохань не мовчати до персональних звинувачень та погроз. Я дивлюся ваші відео з ваших будинків та вулиць, читаю коментарі про те, як страшно. Повірте, нам страшно не менше. Ми шоковані, нам боляче, соромно, – сказала Варнава.

Вона наголосила, що в цій війні не буде переможців, якщо все так продовжиться. Варнава зазначила, що їй дико страшно від ЗМІ та тих людей, які кажуть, що раді початку всього цього, з гордістю коментують і підтримують події, що відбуваються, називаючи це захистом і звільненням.

– Захистом від кого? Від моїх друзів, що там живуть? Нас очевидно взяли в заручники чиїхось амбіцій, і ви цьому радієте? Мені страшно від того, з якою легкістю влада готова відмовитися від відносин із усім світом і не думає про нас… Не питають нас… Страждають прості громадяни, і я не розумію, в чому логіка? – написала Катерина.

Також вона зазначила, що не може повірити, що не можна домовитися цивілізованим шляхом, що дипломати перепробували всі способи і що немає компромісів.

– Господи, та чому це все відбувається? Як зупинити весь цей жах? Ніхто не хоче війни! Особисто я хочу тільки миру та дружби! Це той випадок, коли в наших із вами силах поширювати лише правдиву інформацію в соцмережах! Будь ласка, використовуйте соціальні мережі, щоб допомогти одне одному! Це також допомога! – підсумувала Варнава.

Співак Валерій Меладзе опублікував відеозвернення, в якому закликав політиків сісти за стіл переговорів.

– Сьогодні сталося те, що не могло і не мало відбуватися ніколи. Історія колись розсудить і розставить усе на свої місця. Але сьогодні я хочу попросити вас, благаю припинити військові дії та сісти за стіл переговорів. Люди мають уміти домовлятися. Для цього нам мова, для цього нам дано всі здібності. Люди не повинні гинути, це треба припинити, – сказав виконавець.

Не залишився осторонь і епатажний репер Моргенштерн, наголосивши, що воювати – не модно.

Раніше ми писали, що українські селебріти емоційно звернулися до росіян через війну. Слова підтримки висловив Алан Бадоєв, Леся Нікітюк, Андрій Бєдняков, Маша Єфросиніна, Микита Алексєєв, Настя Каменських та багато інших.