Разом можливо все: зірки звернулися до українців

Українські зірки підтримали громадян нашої країни в тяжкий час. Селебриті записали відеозвернення, в якому сказали, що разом ми зможемо все.

У відео до українців звернулися телеведучі Леся Нікітюк, Вадим Карп’як, Надія Матвєєва, Григорій Решетнік, хореограф Євген Кот, шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, співачка Злата Огнєвіч та інші. Всі разом вони прочитали вірш.

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Коли звучить зневага,

у нас тільки міцніє відвага,

коли чиїсь дії силові,

ми стаємо як ніколи сильними.

Коли на нас намагаються накинути зброю,

ми дістаємо та начищаємо зброю.

Ми ніколи не будемо залежними,

тому що знаємо ціну незалежності.

Коли нам кажуть бійся,

ми українці чуємо бийся.

Коли наш ворог втрачає розум,

Ми маємо бути разом!

Разом, разом, разом,

разом, разом можливо все!

Раніше українські зірки емоційно звернулися до росіян. Наші селебриті всіляко намагаються підтримати народ, а також звертаються до своїх знайомих та підписників із країни-агресора.

Слова підтримки висловив Алан Бадоєв, Леся Нікітюк, Андрій Бєдняков, Маша Єфросиніна, Ольга Цибульська, Микита Алексєєв, Настя Каменських та багато інших.