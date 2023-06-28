Американську зірку реаліті-шоу Кім Кардаш’ян знову звинуватили у використанні фотошопу. Модель закликали замінити перероблений знімок на справжній.

Так, порівняння між оригінальним і переробленим фото з’явилося в акаунті Instagram, у якому викривають зірок, які використовують фотошоп. Знімок Кардаш’ян було зроблено на показі Louis Vuitton. У своєму профілі зірка виставила кадр, на якому помітно зменшила підборіддя, талію, руки, плечі та груди.

– Дуже легко знайти оригінал і порівняти, – написали в Instagram викривального акаунту.

Користувачі мережі не розуміють, чому Кім користується фотошопом, зазначаючи, що вона зробила все можливе, щоб досягти зовнішності, якою наділена зараз.

Уявіть собі, що ви витратили стільки грошей на операції, стільки дієт і часу в спортзалі, і все одно не задоволені собою.

Це сумно, бо їй справді не потрібно цього робити.

Дивно, що вони роблять операції, щоб збільшити підборіддя, а потім редагують його, щоб зменшити. Смішно.

Як сумно, коли самозакохані люди впадають у кризу психічного здоров’я.

Це просто божевілля, на що вона тільки не пішла, щоб мати такий вигляд, який має, – роки численних операцій і регулярних естетичних процедур, і все одно вона вважає, що недостатньо гарна, – пишуть у коментарях.

Варто зазначити, що зірка регулярно вдається до корекції своєї зовнішності на фото. Відносно нещодавно Кім Кардаш’ян знову невдало використала фотошоп. Модель не помітила, як “стерла” свій середній палець, а тому знімок у купальнику викликав явно не ту хвилю коментарів, на яку розраховувала Кім.