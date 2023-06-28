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Зменшила обличчя, груди, талію: Кім Кардаш’ян укотре піймалася на фотошопі

28 Червня 2023, 12:49
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Кім Кардаш'ян
Джерело: Depositphotos

Американську зірку реаліті-шоу Кім Кардаш’ян знову звинуватили у використанні фотошопу. Модель закликали замінити перероблений знімок на справжній.

Так, порівняння між оригінальним і переробленим фото з’явилося в акаунті Instagram, у якому викривають зірок, які використовують фотошоп. Знімок Кардаш’ян було зроблено на показі Louis Vuitton. У своєму профілі зірка виставила кадр, на якому помітно зменшила підборіддя, талію, руки, плечі та груди.

– Дуже легко знайти оригінал і порівняти, – написали в Instagram викривального акаунту.

Користувачі мережі не розуміють, чому Кім користується фотошопом, зазначаючи, що вона зробила все можливе, щоб досягти зовнішності, якою наділена зараз.

  • Уявіть собі, що ви витратили стільки грошей на операції, стільки дієт і часу в спортзалі, і все одно не задоволені собою.
  • Це сумно, бо їй справді не потрібно цього робити.
  • Дивно, що вони роблять операції, щоб збільшити підборіддя, а потім редагують його, щоб зменшити. Смішно.
  • Як сумно, коли самозакохані люди впадають у кризу психічного здоров’я.
  • Це просто божевілля, на що вона тільки не пішла, щоб мати такий вигляд, який має, – роки численних операцій і регулярних естетичних процедур, і все одно вона вважає, що недостатньо гарна, – пишуть у коментарях.

Варто зазначити, що зірка регулярно вдається до корекції своєї зовнішності на фото. Відносно нещодавно Кім Кардаш’ян знову невдало використала фотошоп. Модель не помітила, як “стерла” свій середній палець, а тому знімок у купальнику викликав явно не ту хвилю коментарів, на яку розраховувала Кім.

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Джерело
PageSix
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Кім Кардаш’ян
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