Американську зірку реаліті-шоу Кім Кардаш’ян укотре спіймали на невдалому фотошопі.
В Instagram модель оприлюднила селфі в купальнику, зроблене через дзеркало. У руці в неї телефон. Але погляд підписників був прикутий зовсім не до фігури Кім, а до її руки, на якій був відсутній середній палець.
– Я просто ношу купальник Skims і молюся, щоб у Лос-Анджелесі не йшов дощ вічно, – написала під кадром Кардаш’ян.
І хоч багато шанувальників таки похвалили зовнішній вигляд Кім, інші все ж викрили її в редагуванні фото.
- Цікаво, чи розуміє вона, що ми знаємо, наскільки погано її фотографії відфотошоплені?
- Кількість редагування абсурдна. Просто запостьте звичайну фотографію.
- Чому ця фотографія настільки відредагована? Я одна бачу повністю спотворене зображення?
- Зачекайте, а де середній палець?
- У неї попсокет, тому палець ніби стертий. Я на секунду розгубилася.
- Палець на правій руці стертий, а внутрішня поверхня стегон на лівому боці розповзлася на пікселі.
- Скільки фотошопу, – пишуть у коментарях під фото користувачі мережі.