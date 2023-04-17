Американську зірку реаліті-шоу Кім Кардаш’ян укотре спіймали на невдалому фотошопі.

В Instagram модель оприлюднила селфі в купальнику, зроблене через дзеркало. У руці в неї телефон. Але погляд підписників був прикутий зовсім не до фігури Кім, а до її руки, на якій був відсутній середній палець.

– Я просто ношу купальник Skims і молюся, щоб у Лос-Анджелесі не йшов дощ вічно, – написала під кадром Кардаш’ян.

І хоч багато шанувальників таки похвалили зовнішній вигляд Кім, інші все ж викрили її в редагуванні фото.