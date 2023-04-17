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Де середній палець? Кім Кардаш’ян знову невдало використала фотошоп

17 Квітня 2023, 12:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ким Кардашьян
Джерело: Depositphotos

Американську зірку реаліті-шоу Кім Кардаш’ян укотре спіймали на невдалому фотошопі.

В Instagram модель оприлюднила селфі в купальнику, зроблене через дзеркало. У руці в неї телефон. Але погляд підписників був прикутий зовсім не до фігури Кім, а до її руки, на якій був відсутній середній палець.

– Я просто ношу купальник Skims і молюся, щоб у Лос-Анджелесі не йшов дощ вічно, – написала під кадром Кардаш’ян.

І хоч багато шанувальників таки похвалили зовнішній вигляд Кім, інші все ж викрили її в редагуванні фото.

  • Цікаво, чи розуміє вона, що ми знаємо, наскільки погано її фотографії відфотошоплені?
  • Кількість редагування абсурдна. Просто запостьте звичайну фотографію.
  • Чому ця фотографія настільки відредагована? Я одна бачу повністю спотворене зображення?
  • Зачекайте, а де середній палець?
  • У неї попсокет, тому палець ніби стертий. Я на секунду розгубилася.
  • Палець на правій руці стертий, а внутрішня поверхня стегон на лівому боці розповзлася на пікселі.
  • Скільки фотошопу, – пишуть у коментарях під фото користувачі мережі.
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