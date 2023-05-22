Кім Кардаш’ян розповіла про труднощі виховання дітей самотужки. Для зірки це найскладніше і найкорисніше заняття в житті.

Б’юті-блогерка не завжди здатна контролювати своїх дітей.

– Бувають ночі, коли я плачу перед сном. Іноді кажу собі – святі угодники, це чортів торнадо в моєму домі. Що тільки-но сталося? – зізналася Кім.

Модель виховує чотирьох спільних із Каньє Вестом дітей – 9-річну Норт, 5-річну Чикаго, а також 7-річного Сента, 4-річного Псалома.

Утім, досвід материнства вона називає шаленим і найкращим хаосом.

– Усі кажуть, що дні довгі, а роки короткі, і це правильне твердження. Це найкорисніша робота в усьому світі. Немає нічого, що могло б тебе підготувати до цього, незалежно від часу очікування. Ви ніколи не будете до цього готові, – стверджує Кардаш’ян.

З особливими труднощами зірка зіткнулася під час самого розпалу Covid-19. Кім зізналася, що вона по кілька днів не мила голову, ходила вся в слині й увесь час носила ту саму піжаму по дому.

Нагадаємо, що Кім розлучилася з Каньє. За документами, це сталося в грудні 2022 року. Тоді суд ухвалив спільну опіку над дітьми з боку обох батьків. Після цього Кардаш’ян скаржилася на Веста і всіляко намагається захистити дітей від суперечливої поведінки їхнього батька.