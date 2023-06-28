Американскую звезду реалити-шоу Ким Кардашьян вновь обвинили в использовании фотошопа. Модель призвали заменить переделанный снимок на настоящий.

Так, сравнение между оригинальным и переделанным фото появилось в аккаунте Instagram, в котором разоблачают звезд, использующих фотошоп. Снимок Кардашьян был сделан на показе Louis Vuitton. В своем профиле звезда выставила кадр, на котором заметно уменьшила подбородок, талию, руки, плечи и грудь.

— Очень легко найти оригинал и сравнить, — написали в Instagram разоблачающего аккаунта.

Пользователи сети не понимают, почему Ким пользуется фотошопом, отмечая, что она сделала все возможное, чтобы достичь внешности, которой наделена сейчас.

Представьте себе, что вы потратили столько денег на операции, столько диет и времени в спортзале, и все равно не довольны собой.

Это печально, потому что ей действительно не нужно этого делать.

Странно, что они делают операции, чтобы увеличить подбородок, а потом редактируют его, чтобы уменьшить. Смешно.

Как печальное, когда самовлюбленные люди впадают в кризис психического здоровья.

Это просто безумие, на что она только не пошла, чтобы выглядеть так, как она выглядит — годы многочисленных операций и регулярных эстетических процедур, и все равно она считает, что недостаточно хороша, — пишут в комментариях.

Стоит отметить, что звезда регулярно прибегает к коррекции своей внешности на фото. Относительно недавно Ким Кардашьян вновь неудачно использовала фотошоп. Модель не заметила, как “стерла” свой средний палец, а потому снимок в купальнике вызвал явно не ту волну комментариев, на которую рассчитывала Ким.