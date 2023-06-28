Американскую звезду реалити-шоу Ким Кардашьян вновь обвинили в использовании фотошопа. Модель призвали заменить переделанный снимок на настоящий.
Так, сравнение между оригинальным и переделанным фото появилось в аккаунте Instagram, в котором разоблачают звезд, использующих фотошоп. Снимок Кардашьян был сделан на показе Louis Vuitton. В своем профиле звезда выставила кадр, на котором заметно уменьшила подбородок, талию, руки, плечи и грудь.
— Очень легко найти оригинал и сравнить, — написали в Instagram разоблачающего аккаунта.
Пользователи сети не понимают, почему Ким пользуется фотошопом, отмечая, что она сделала все возможное, чтобы достичь внешности, которой наделена сейчас.
- Представьте себе, что вы потратили столько денег на операции, столько диет и времени в спортзале, и все равно не довольны собой.
- Это печально, потому что ей действительно не нужно этого делать.
- Странно, что они делают операции, чтобы увеличить подбородок, а потом редактируют его, чтобы уменьшить. Смешно.
- Как печальное, когда самовлюбленные люди впадают в кризис психического здоровья.
- Это просто безумие, на что она только не пошла, чтобы выглядеть так, как она выглядит — годы многочисленных операций и регулярных эстетических процедур, и все равно она считает, что недостаточно хороша, — пишут в комментариях.
Стоит отметить, что звезда регулярно прибегает к коррекции своей внешности на фото. Относительно недавно Ким Кардашьян вновь неудачно использовала фотошоп. Модель не заметила, как “стерла” свой средний палец, а потому снимок в купальнике вызвал явно не ту волну комментариев, на которую рассчитывала Ким.