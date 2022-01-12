Американська компанія HBO Max опублікувала трейлер фільму KIMI. У головній ролі знялася американська акторка Зої Кравіц, яка раніше працювала над Бетменом та Божевільним Максом.

Режисером фільму виступив Стівен Содерберг, відомий за фільмами Одинадцять друзів Оушена, Супер Майк та Без різких рухів. Сюжет картини також має бути унікальним – його створив Девід Кепп. Раніше він працював над такими фільмами: Парк Юрського періоду, Людина-павук та Місія нездійсненна.

За сюжетом, головна героїня Анжела Чайлдс страждає на агроафобію — вона боїться відкритого простору та відчинених дверей. Дівчина випадково дізнається про злочин та спробує розповісти про нього, але для цього потрібно залишити свою квартиру.

Цікаво, що у фільмі також існує пандемія — це помітно за людьми, які одягають маски на вулиці.

Щоправда, переглянути роботу в кінотеатрах не вдасться — прем’єра трилера KIMI запланована на 10 лютого 2022 ексклюзивно на HBO Max.

У лютому відбудеться ще одна прем’єра – документального фільму jeen-yuhs про життя Каньє Веста. Він ґрунтується на архівних відео, які записувалися останні 20 років. В одному з відрізків нещодавнього трейлера показали момент, коли музикант записує трек Through the Wire з шиною в роті, яку йому встановили після автомобільної аварії — тоді він пошкодив щелепу.