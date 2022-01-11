Сервіс Netflix представив тизер документального фільму jeen-yuhs про американського музиканта Каньє Веста.

У хвилинному ролику показали, як репер спілкується з іншими відомими музикантами – Jay-Z, Фарреллом Вільямсом та Kid Cudi. На одному з відрізків показали момент, коли Каньє записує трек Through the Wire з шиною в роті, яку йому встановили після автомобільної аварії — тоді він пошкодив щелепу.

Робота над картиною розпочалася ще у травні 2021 року — тоді Каньє анонсував вихід фільму, що базується на архівних відео, які записувалися останні 20 років. Музикант зазначив, що ці кадри не бачив ніхто — він їх навіть не публікував у мережі.

Картину придбала Netflix за $30 млн, а її зніманням займалися режисери Куді Сіммонс та Чіке Оза (Coodie & Chike). Уест уже співпрацював із ними — режисери працювали над його кліпами на треки Through the Wire та Jesus Walks.

Прем’єра першої частини фільму jeen-yuhs запланована на 16 лютого 2022 року – роботу покажуть у кінотеатрах США, на платформі Netflix та кінофестивалі Санденс. Показ інших частин картини скасували через поширення штампу Омікрон.

Сам Каньє часто привертає увагу громадськості. Наприкінці грудня він купив особняк через дорогу від своєї колишньої дружини, зірки реаліті-шоу Кім Кардаш’ян. За його словами, він хоче бути ближче до Кім та їхніх трьох спільних дітей.