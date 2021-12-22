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У мультивсесвіті божевілля: вийшов трейлер продовження Доктора Стренджа

22 Грудня 2021, 19:08
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
У мультивсесвіті божевілля: вийшов трейлер продовження Доктора Стренджа

Кінематографічний всесвіт Marvel представив перший офіційний трейлер фільму Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля.

Трейлер продовження серії фільмів про Доктора Стенджа не є особливо інформативним, проте загадковий. У відео показали кілька персонажів та лиходіїв, головним з яких виступить сам Стівен Стрендж, роль якого виконує актор Бенедикт Камбербетч.

У трейлері показано, що Стрендж звертається за допомогою до Ванди, кажучи, що без неї йому не впоратися, а також цікавиться, чи знає вона щось про мультивсесвіт.

Також у кінострічці з’являться такі актори, як Елізабет Олсен, Чиветел Еджіофор, Бенедикт Вонґ та інші.

Представлений відеоролик уже встигли подивитися ті, хто дивився фільм Людина-павук: Додому шляху нема, прем’єра якого в кінотеатрах України відбулася 16 грудня. Саме тизер-трейлер сіквела Доктор Стрендж виявився другою сценою після титрів.

Разом із трейлером Marvel Studios представили дебютний постер.

Режисером кінострічки Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля став Сем Реймі, на рахунку якого трилогія Людини-павука.

Прем’єра фільму в українському прокаті запланована на 5 травня 2022 рік.

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Теги
Marvel , Трейлер
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