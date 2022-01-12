Американская компания HBO Max опубликовала трейлер фильма KIMI. В главной роли снялась американская актриса Зои Кравиц, которая раньше работала над Бэтменом и Безумным Максом.

Режиссером фильма выступил Стивен Содерберг, который известен по фильмам Одиннадцать друзей Оушена, Супер Майк и Без резких движений. Сюжет картины также должен быть уникальным — его создал Дэвид Кепп. Раньше он работал над такими фильмами: Парк Юрского периода, Человек-паук и Миссия невыполнима.

По сюжету, главная героиня Анжела Чайлдс страдает агроафобией — она боится открытого пространства и открытых дверей. Девушка случайно узнает о преступлении и попытается рассказать о нем, но для этого нужно покинуть свою квартиру.

Примечательно, что в фильме также существует пандемия — это заметно по людям, которые носят маски на улице.

Правда, посмотреть работу в кинотеатрах не получится — премьера триллера KIMI запланирована на 10 февраля 2022 года эксклюзивно на HBO Max.

В феврале состоится еще одна премьера — документального фильма jeen-yuhs о жизни Канье Уэста. Он основан на архивных видео, которые записывались последние 20 лет. В одном из отрезков недавнего трейлера показали момент, когда музыкант записывает трек Through the Wire с шиной во рту, которую ему установили после автомобильной аварии — тогда он повредил челюсть.