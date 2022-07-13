Співачка Злата Огнєвіч розповіла, що насправді вона народилася не в Росії, як багато хто думає. Артистка з’явилася на світ в Україні.

Довгий час усі думали, що місто народження Злати – Мурманськ, проте це не так. За словами Огнєвіч, народилася вона в Кривому Розі.

– Народилася я в Росії лише на паперах. Насправді я народилася в місті Кривий Ріг. Оскільки тоді був Радянський Союз і я не знаю, що там сталося, якась плутанина з документами. Я про це дізналася тільки згодом і дізналася про те, що я народилася в Кривому Розі, хоча всі документи, свідоцтво про народження видано таким чином, що я нібито з Мурманська, – зазначила виконавиця.

На той час батько Злати служив на підводному човні в Мурманську. Також вона розповіла, що всі їхні родини – з України.

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– Моя мама та вся її родина з Дніпропетровської області, місто Кривий Ріг. Мій тато з Кіровоградської області, місто Олександрія. Він там народився, виріс, я там часто проводила своє дитинство. Моя сім’я з України. Ми завжди в сім’ї любили Україну, співали українські пісні. Усі родичі по татовій та маминій лінії живуть в Україні, – наголосила Огнєвіч.

Раніше Злата Огнєвіч розповіла, що її батько поїхав допомагати воїнам ЗСУ. Він, як лікар, поїхав до Харкова надавати допомогу пораненим бійцям.