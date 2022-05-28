Співачка та головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч під час участі у програмі Як ти? від СТБ розповіла про колишні стосунки з добровольцем.

– Я нещодавно зв’язалася зі своїм колишнім, він доброволець. Неймовірно крутий хлопець, і я пишаюся тим, що він робить, – розповіла Злата.

Ведучий шоу Григорій Решетнік відповів Огнєвіч, що йому як досвідченому телеведучому реаліті здається, що між ними щось є.

– Гришо, це тільки здається, – вмить відповіла співачка, не розкривши подробиць того, про кого саме йдеться.

Під час шоу співачка також розповіла, що її батько також не зміг стояти осторонь, коли в Україні триває повномасштабна війна.

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– Тато вирушив до Харкова, і якраз у цей період почалися запеклі бої. Телефоном мені нічого не розповідає, каже, що привозять поранених, – додала Огнєвіч.

Раніше Злата розповіла про напад на неї таксиста через українську мову. Під час участі у благодійних концертах у США вона викликала таксі через сервіс Uber, і через 10 хвилин поїздки їй сказали вийти з машини. Сам водій підтвердив, що він расист – співачка додала, що зіткнулася з такою ситуацією вперше у житті.