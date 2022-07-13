Певица Злата Огневич рассказала, что на самом деле она родилась не в России, как многие думают. Артистка появилась на свет в Украине.

Долгое время все думали, что город рождения Златы — Мурманск, однако это не так. По словам Огневич, родилась она в Кривом Роге.

— Родилась я в России только на бумагах. На самом деле я родилась в городе Кривой Рог. Поскольку тогда был Советский Союз и, я не знаю, что там произошло, какая-то путаница с документами. Я об этом узнала только со временем и узнала о том, что я родилась в Кривом Роге, хотя все документы, свидетельство о рождении выданы таким образом, что я якобы из Мурманска, — отметила исполнительница.

В то время отец Златы служил на подводной лодке в Мурманске. Также она рассказала, что вся их семьи — из Украины.

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— Моя мама и вся ее семья из Днепропетровской области, город Кривой Рог. Мой папа из Кировоградской области, город Александрия. Он там родился, вырос, я там часто проводила свое детство. Моя семья из Украины. Мы всегда в семье любили Украину, пели украинские песни. Все родственники по папиной и маминой линии живут в Украине, — подчеркнула Огневич.

Ранее Злата Огневич рассказала, что ее отец отправился помогать воинам ВСУ. Он, как врач, поехал в Харьков оказывать помощь раненным бойцам.