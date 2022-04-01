Українська співачка та головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч повідомила, що її батько вирушив допомагати воїнам ЗСУ. Він, як лікар, поїхав до Харкова надавати допомогу пораненим бійцям.

В Instagram артистка оприлюднила селфі зі своїм татом, наголосивши, що це фото ніби з іншого життя.

– Наразі тато дорогою до Харкова, їде допомагати пораненим бійцям. Знаючи, який він чудовий лікар, я впевнена, що йому вдасться допомогти багатьом. Намагаюся не думати про ризик у цій гарячій точці, оскільки всі зараз ризикують своїм життям і здоров’ям, – написала Злата.

Артистка зазначила, що наразі ЗСУ та всі підрозділи захищають рідну землю, лікарі під обстрілами чи у напівтемних підвалах, оперують, рятуючи життя іншим, волонтери ціною власного життя допомагають людям.

– І навіть діти… Вони вірять у те, що добро переможе. А разом із ними віримо і ми, дорослі. Разом до перемоги, – підсумувала Огнєвіч.

Раніше ми писали, що Злата Огнєвіч і Без обмежень заспівали для воїнів у бомбосховищі. Співачка зазначила, що для неї честь співати для бійців, наголосивши, що під час таких виступів вона подумки надсилає кожному силу та підтримку.