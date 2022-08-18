Головна героїня романтичного реаліті Холостячка Злата Огнєвіч відреагувала на камінг-аут Андрія Хветкевича. Чемпіон Америки та України з фрідайвінгу боровся за серце співачки у проєкті.

В Instagram Злата написала, що рада тому, що Хветкевич знайшов своє кохання, репостнувши його пост про заручини.

– Я така рада за тебе! Кохання вашій парі! Прекрасний і сміливий піст! Поважаю твій вибір і щирість, – написала Огнєвіч.

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Андрій у свою чергу подякував артистці за підтримку, назвавши її найкращою.

Нагадаємо, 17 серпня Андрій Хветкевич зробив камінг-аут та заручився з хлопцем. В Instagram він оприлюднив фото, на якому цілується із коханим під водою.

Андрій зізнався, що довгий час не був чесний перед собою, а протягом останнього року багато думав і розмірковував.

Варто зазначити, що на рішення Хветкевича відреагували вже й інші учасники Холостячки 2, наголосивши, що він гідний бути щасливим.