Співачка та головна героїня романтичного реаліті Холостяка 2 Злата Огнєвіч розповіла, чи вибачила Андрія Задворного, з яким спробувала збудувати стосунки після проєкту.

За словами артистки, вона ходила на психотерапію, яка їй дуже допомогла та врятувала від депресії. Каже, багато чого переосмислила і пережила.

– Сьогодні Андрію я від щирого серця бажаю всього найкращого. Щодо його вчинку, як чоловіка – думку свою я не змінила. Це було дивно і негідно на той час, але я йому бажаю миру, здоров’я, щоб у нього, його сім’ї, дитини все було добре. Щоб він зустрів ту дівчину, з якою буде на одній хвилі, – наголосила Огнєвіч.

Зізнається, крапля смутку ще залишилася. До кінця не пробачила, оскільки ще має пройти час, але ставитися до ситуації стала легше.

Зараз дивляться

– Після цього я навіть симпатизувала хлопцям, дивилася та думала, що класний. Я в собі відчула те, що почала звертати увагу на інших чоловіків і це класна ознака, – підсумувала Злата.

Нагадаємо, у фіналі реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч обрала Андрія Задворного, з яким хотіла побудувати щасливі стосунки.

Через короткий час стало відомо, що вони розійшлися майже одразу. Таке рішення ухвалив Андрій, пояснивши це тим, що короткий час він був щасливим, а потім не хотів повертатися додому. Задворний зізнався, що перестав відчувати те, що відчував раніше.