Главная героиня романтического реалити Холостячка 2 Злата Огневич отреагировала на каминг-аут Андрея Хветкевича. Чемпион Америки и Украины по фридайвингу боролся за сердце певицы в проекте.

В Instagram Злата написала, что рада тому, что Хветкевич нашел свою любовь, репостнув его пост о помолвке.

— Я так рада за тебя! Любви вашей паре! Прекрасный и смелый пост! Уважаю твой выбор и искренность, — написала Огневич.

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Андрей в свою очередь поблагодарил артистку за поддержку, назвав ее лучшей.

Напомним, 17 августа Андрей Хветкевич сделал каминг-аут и обручился с парнем. В Instagram он обнародовал фото, на котором целуется с возлюбленным под водой.

Андрей признался, что долгое время не был честен перед собой, а в течение последнего года много думал и размышлял.

Стоит отметить, что на решение Хветкевича отреагировали уже и другие участники Холостячки 2, отметив, что он достоин быть счастливым.