Співачка Злата Огнєвіч обговорила реакцію людей на зірок, які мовчать про війну Росії з Україною. Знаменитість вважає, що увага навколо таких персон зайва, і варто думати про інші речі.

Своїми думками Злата поділилася з підписниками в Instagram, зазначивши також свою увагу і на Регіні Тодоренко, яка й досі мовчить про війну в Україні.

– Для мене незрозумілий один тренд – звертати увагу на те, що хтось із акторів чи артистів висловився про Україну, чи чомуРегіна Тодоренко мовчить, і все в цьому дусі. Та ср*ти на них усіх. Не звертайте на них увагу. Вам що, так цікаво, чому вони мовчать? – висловилася Огнєвіч.

Наразі знаменитість активно підтримує Україну, всіляко допомагаючи фінансово – вона активно дає благодійні концерти у США, і зібрані кошти відправляє на потреби бійців ЗСУ та волонтерів.

Не тільки Злата згадала позицію Тодоренка щодо війни в Україні – ведучий Анатолій Анатоліч також висловився про мовчання Регіни, і попросив її повернути паспорт України. Він вважає, що популярність – це не лише спосіб заробітку, а й велика відповідальність.