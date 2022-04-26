Певица Злата Огневич обсудила реакцию людей на звезд, которые молчат о войне России с Украиной. Знаменитость считает, что внимание вокруг таких персон лишнее, и стоит думать о других вещах.

Своими мыслями Злата поделилась с подписчиками в Instagram, отметив также свое внимание и на Регине Тодоренко, которая до сих пор молчит о войне в Украине.

— Для меня непонятен один тренд — обращать внимание на то, что кто-то из актеров или артистов высказался об Украине, или почему Регина Тодоренко молчит, и все в этом духе. Да ср*ть на них всех. Не обращайте на них внимание. Вам что, так интересно, почему они молчат? — высказалась Огневич.

Сейчас знаменитость активно поддерживает Украину, всячески помогая финансово — она активно дает благотворительные концерты в США, и собранные средства отправляет на нужды бойцов ВСУ и волонтеров.

Не только Злата упомянула позицию Тодоренко к войне в Украине — ведущий Анатолий Анатолич также высказался о молчании Регины, и попросил ее вернуть паспорт Украины. Он считает, что популярность — это не только способ заработка, но и большая ответственность.