Ведучий Анатолій Анатоліч висловився з приводу мовчання українки Регіни Тодоренко після того, як російські загарбники бомбили Одесу.

Він зазначив, що написав Тодоренко ще 25 лютого, смс вона прочитала, але залишила без відповіді. Анатолій прокоментував пости Регіни в Instagram, зазначивши, що в них немає жодного слова про війну та правду того, що відбувається в Україні.

– На сторінці Регіни немає закликів зупинити кровопролиття. Дати зелений коридор Маріуполю. Немає закликів закрити небо, – зазначив Анатоліч.

Ведучий пояснив, чи винна Тодоренко в тому, що українці гинуть, зазначивши, що популярність – це не лише заробіток на інфоциганстві, а ще й величезна відповідальність.

– Відповідальність показувати та розповідати правду, коли з екранів ТБ ллється пропаганда. Популярність – відповідальність вести за собою людей та говорити їм правду, пояснювати, що насправді відбувається. Приховувати язика за білосніжними вінірами – боягузтво та зрада, – зазначив Анатолій.

Також він додав, що в Україні дозволено говорити слово війна порівняно з РФ, де воно заборонене.

– Мовчання, Регіно, таких людей як ти – з українськими паспортами, це страшніше за верески Баскова чи Канделакі, оскільки тобі довіряють. Тебе за це й полюбили, що ти така своя, зрозуміла, чесна… У Регіни батьки в Одесі, багато друзів у Києві. В Instagram вона підписана на Володимира Зеленського, Антона Птушкіна, Світлану Лободу. На тих, хто щодня говорить про війну, – додав Анатоліч.

Ведучий зазначив, що мовчання – заохочення, а також пояснив, як це працює.

– Твої підписники з Сизрані, Самари бачать, що в Україні почалася війна… Вони думають, слухайте, я ж підписана на Регіну, а вона українка, у неї батьки в Одесі і вона точно не мовчала б. У Бучі геноцид, убили перше кохання… Ніколи б вона не промовчала. А виявилося, мовчить. Виходить, українці перебільшують, – сказав Анатолій.

Він не розуміє, як вона дивитиметься своїм дітям в очі і що їм розповідатиме. Анатолій нагадав, що Регіна має український паспорт, зазначивши, що це велика відповідальність і гордість у всьому світі.

– Я гадаю, що він тобі не потрібен. Думаю, ти маєш повернути його в Україну. Розумію, сама ти сюди не поїдеш – дуже небезпечно, але ти можеш покласти його у нагрудну кишеню одному з окупантів, які пруть на нашу землю. Не факт, що він доїде до нас цілим, але спробувати можеш, – додав ведучий.

Понад два місяці в Україні триває повномасштабна війна, яку розв’язала Росія. Понад два місяці цивілізовані країни та всесвітньо відомі люди моляться за мир у нашій країні та закликають президента РФ негайно припинити вогонь.

Одеситка Регіна тим часом мовчить і не називає речі своїми іменами. Своєю чергою, вона намагається виправдати своє мовчання.

Так, Тодоренко сказала, що не може прийти до консенсусу з чоловіком і в них різні погляди на війну. Тому тема політики в їхній сім’ї – табу.