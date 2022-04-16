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Віддала б своє життя за тих, хто залишився у Маріуполі: Огнєвіч просить про деблокаду міста

17 Квітня 2022, 00:50
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Віддала б своє життя за тих, хто залишився у Маріуполі: Огнєвіч просить про деблокаду міста

Українська співачка Злата Огнєвіч зізналася, що готова була б пожертвувати собою заради життя тисячі українців, які зараз перебувають в заблокованому армією РФ Маріуполі.

Артистка впевнена, якщо незабаром не відбудеться звільнення міста – це буде “кривава і жахлива трагедія”, яка житиме з кожним із нас.

– Звичайно, утопія так думати… Але я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі. Якби тільки це було можливо… Ось так мені боляче. Я хочу, щоб врятували людей. Я хочу порятунку для Героїв, які там зараз. Якщо деблокада Маріуполя не відбудеться – це буде кривала і жахлива трагедія, яка житиме з кожним із нас. Це буде неможливо забути, пробачити, – написала Огнєвіч.

Злата Огнєвіч

Нещодавно Огнєвіч розплакалася в прямому ефірі, розповідаючи про події в Маріуполі.

Співачка щодня пише заклики про допомогу та деблокаду міста, яке на сьогодні є однією з найгарячіших точок в Україні.

Крім цього, Злата дає благодійні концерти в США на підтримку України. Таким чином артистка збирає кошти для бійців ЗСУ і волонтерів, а також розповідає про те, що відбувається в Бучі, Ірпені та інших українських містах.

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Теги
Війна в Україні , Злата Огнєвіч , Маріуполь
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