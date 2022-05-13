Співачку та головну героїню романтичного реаліті Холостячка 2 Злату Огнєвіч вигнав із таксі водій-расист.

Наразі співачка перебуває в США, де бере участь у благодійних концертах на підтримку України. Один із виступів відбувався в Чикаго, де зі Златою і стався неприємний інцидент.

В Instagram артистка розповіла, що вона із групою ледь не запізнилася до аеропорту через американського расиста. Співачка викликала службу таксі Uber.

– 10 хвилин ми їхали та спілкувалися українською мовою, раптом він нам каже, що зараз нас висаджує біля залізничної станції, оскільки більше не хоче чути мову, якою ми спілкуємося. Ми в шоці. Запитали в нього, чи він расист. І він підтвердив. Сказав: Я вас ненавиджу, ви погано поводитесь, це неввічливо в моїй присутності говорити негідною мовою, – розповіла Огнєіч.

Артистка додала, що вперше у своєму житті стикається з таким інцидентом. А також сказала, що в аеропорт вони все ж таки встигли – їх відвіз інший таксист, який нічого проти української мови не мав.

Раніше Злата Огнєвіч розповідала, як мало не сіла до в’язниці в Білорусі. Артистка згадала історію, яка сталася з нею в Мінську в 2018 році. Тоді вона туди їздила з концертами.