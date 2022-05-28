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Злата Огневич рассказала об отношениях с добровольцем: Горжусь тем, что он делает

28 мая 2022, 10:52
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Злата Огневич рассказала об отношениях с добровольцем: Горжусь тем, что он делает

Певица и главная героиня романтического реалити Холостячка 2 Злата Огневич в программе Как ты? от СТБ рассказала о бывших отношениях с добровольцем.

— Я недавно связалась со своим бывшим, он доброволец. Невероятно крутой парень, и я горжусь тем, что он делает, — рассказала Злата.

Ведущий шоу Григорий Решетник ответил Огневич, что ему как опытному телеведущему реалити кажется, что между ними что-то есть.

— Гриша, это только кажется, — моментально ответила певица, не раскрыв подробностей, о ком идет речь.

Во время шоу певица также рассказала, что ее отец также не смог стоять в стороне, когда в Украине идет полномасштабная война. 

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— Папа отправился в Харьков, и как раз в этот период начались ожесточенные бои. По телефону мне ничего не рассказывает, говоритЮ что привозят раненых, — добавила Огневич.

Ранее Злата рассказала о нападении на нее таксиста из-за украинского языка. Во время участия в благотворительных концертах в США, она вызвала такси через сервис Uber, и через 10 минут поездки ей сказали выйти из машины. Сам водитель подтвердил, что он расист — певица добавила, что столкнулась с такой ситуацией впервые в жизни.

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Источник
СТБ
Теги
Війна в Україні, Григорий Решетник, Злата Огневич
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