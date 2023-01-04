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Злата Огнєвіч показала, як розбирала завали у Києві після ракетного обстрілу

4 Січня 2023, 17:28
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Злата Огнєвіч показала, як розбирала завали у Києві після ракетного обстрілу

Українська співачка Злата Огнєвіч допомагала забирати завали після обстрілу Солом’янського району Києва з боку РФ. Артистка побачила на власні очі руйнування, і поділилася своїми емоціями.

Короткий ролик із локації Злата опублікувала в Instagram.

Огнєвіч заявила, що прибирала завали у компанії неймовірних людей, і у неї розривається серце від побаченого. Усього за 2 години вдалося розібрати купу сміття – зірка дуже радіє спільним зусиллям українців.

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– Приватні будинки, зруйновані вщент. Пральні машинки, іграшки, вікна, посуд, картини – все це раптово перетворилося на сміття. Хіба ці люди заслуговують на таке? – почала свою думку співачка.

На короткому відео видно, як Злата у рукавичках та спортивному чорному костюмі носить дерев’яні дошки разом із рештою людей, які прийшли допомогти.

Артистка додала, що всім серцем ненавидить ворога, яким зараз є Росія.

– Світло переможе пітьму – інакше ніяк, – заявила Злата.

Нагадаємо, що співачка не лише допомагає розбирати завали, а й виступає для наших захисників у прифронтовій зоні. В один із концертів Огнєвіч навіть чула вибух касетної бомби, але продовжила співати.

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Теги
Війна в Україні Злата Огнєвіч Київ
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