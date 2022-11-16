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Мы не растерялись: во время концерта Огневич упала кассетная бомба

16 ноября 2022, 15:31
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Мы не растерялись: во время концерта Огневич упала кассетная бомба
Источник: Злата Огневич

Певица Злата Огневич рассказала, как в зоне боевых действий во время ее концерта упала кассетная бомба. Это произошло в Донецкой области, куда исполнительница с другими артистами и волонтерами приехала поддержать военных.

Говорит, каждый день мы прячемся от ракетных обстрелов, смотрим чаще в небо, видим в птичьих стаях беспилотники, однако особенно остро ракетные обстрелы ощущают те, кто живет рядом с линией фронта.

— Во время концерта в нашем периметре упала кассетная бомба (я слышала взрыв), свет отключился. Но мы не растерялись и продолжили петь прямо под гитару. Для военных — это норма, но для меня, человека из глубокого тыла — нет, — написала Злата в Instagram.

Добавляет, потом ночью были “салюты” от работающей артиллерии на горизонте. Говорит, все видела собственными глазами, а взрывы слышались всю ночь.

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— Там даже воздух какой-то другой… Все очень близко, ощущения обостряются, иначе воспринимается реальность. Если меня спросят: Поехала бы опять? Да, и поеду, и буду поддерживать, — уверенно сказала Огневич.

Артистка призвала и дальше всех верить в Украину, поскольку через многое мы уже прошли и пройдем еще. У нас есть силы.

— И, пожалуйста, донатьте на ЗСУ. Наши военные — Боги войны. И я хочу, чтобы о них писали книги и снимали кино. Так и будет, — подытожила Злата.

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Теги
Взрыв Донецька область Злата Огневич
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