Украинская певица Злата Огневич помогала убирать завалы после обстрела Соломенского района Киева со стороны РФ. Артистка увидела собственными глазами разрушения, и поделилась своими эмоциями.

Короткий ролик с локации Злата опубликовала в Instagram.

Огневич заявила, что убирала завалы в компании невероятных людей, и у нее разрывается сердце от увиденного. Всего за 2 часа удалось разобрать кучу мусора — звезда очень радуется общим усилиям украинцев.

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— Частные дома, разрушенные дотла. Стиральные машинки, игрушки, окна, посуда, картины – все это в один момент превратилось в мусор. Разве эти люди заслуживают такого? — начала свою мысль певица.

На коротком видео видно, как Злата в перчатках и спортивном черном костюме носит деревянные доски вместе с остальными людьми, которые пришли помочь.

Артистка добавила, что всем сердцем ненавидит врага, которым сейчас является Россия.

— Свет победит тьму — иначе никак, — заявила Злата.

Напомним, что певица не только помогает разбирать завалы, но и выступает для наших защитников в прифронтовой зоне. В один из концертов Огневич даже слышала взрыв кассетной бомбы, но продолжила петь.