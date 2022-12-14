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Серце навпіл: Злата Огнєвіч випустила зворушливу пісню та кліп для українських жінок

14 Грудня 2022, 11:06
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Злата Огневич

Українська співачка Злата Огнєвіч випустила нову пісню під назвою Як мені бути та кліп для неї. Зірка присвятила свою роботу всім жінкам, які відчувають біль від втрати найближчих.

У кліпі Злата співає на засніжених залізничних коліях і в лісі, і співає для жінок, які на війні втратили своїх чоловіків, синів і батьків.

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– У новій пісні-сповіді Як мені бути співачка передала весь біль втрати, яку сьогодні несправедливо змушені переживати українки, – повідомляється в описі кліпу від Огнєвіч.

Сама артистка зізналася, що назва пісні Як мені бути прозвучала в голові, коли вона побачила дружин військових під час церемонії присвоєння звання Героїв України посмертно.

– Серце навпіл… сльози на очах, коли писала ці рядки, – коротко поділилася своїми емоціями Холостячка.

Користувачі мережі вже відреагували на нову пісню Злати:

  • Неймовірно красиві слова, що пронизують до глибини душі!
  • Проникливо, за душу бере, дякую за неймовірно чуттєву пісню!
  • Одна з ваших найкращих та зворушливих пісень… Дуже сильно!
  • Яка сумна та гарна пісня, слава нашим героям, які загинули за Україну.

Нагадаємо, що співачка не лише створює нові пісні та кліпи, а й активно дає концерти. Нещодавно Злата Огнєвіч розповіла, як у зоні бойових дій під час її концерту впала касетна бомба.

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