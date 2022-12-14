Українська співачка Злата Огнєвіч випустила нову пісню під назвою Як мені бути та кліп для неї. Зірка присвятила свою роботу всім жінкам, які відчувають біль від втрати найближчих.

У кліпі Злата співає на засніжених залізничних коліях і в лісі, і співає для жінок, які на війні втратили своїх чоловіків, синів і батьків.

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– У новій пісні-сповіді Як мені бути співачка передала весь біль втрати, яку сьогодні несправедливо змушені переживати українки, – повідомляється в описі кліпу від Огнєвіч.

Сама артистка зізналася, що назва пісні Як мені бути прозвучала в голові, коли вона побачила дружин військових під час церемонії присвоєння звання Героїв України посмертно.

– Серце навпіл… сльози на очах, коли писала ці рядки, – коротко поділилася своїми емоціями Холостячка.

Користувачі мережі вже відреагували на нову пісню Злати:

Неймовірно красиві слова, що пронизують до глибини душі!

Проникливо, за душу бере, дякую за неймовірно чуттєву пісню!

Одна з ваших найкращих та зворушливих пісень… Дуже сильно!

Яка сумна та гарна пісня, слава нашим героям, які загинули за Україну.

Нагадаємо, що співачка не лише створює нові пісні та кліпи, а й активно дає концерти. Нещодавно Злата Огнєвіч розповіла, як у зоні бойових дій під час її концерту впала касетна бомба.