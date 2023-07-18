Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Кіно та серіали

Зйомки фільму Формула-1 з Бредом Піттом призупинили на тлі страйку акторів

18 Липня 2023, 16:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Брэд Питт
Джерело: Depositphotos

Знімання фільму Формула-1 з Бредом Піттом у головній ролі припинені через страйк акторів у Голлівуді. Картина може з’явитися в кінотеатрах пізніше, а бюджет на його виробництво може зрости.

У страйку беруть участь понад 160 тис. осіб, і це впливає на кіноіндустрію. Створення багатьох картин довелося призупинити на невизначений термін, і робота з Піттом також потрапила до цього списку – про це заявили інсайдери.

Так, щоб підготуватися до ролі гонщика спорткара, Бред відвідав Гран-прі Великої Британії. Щоб кадри здавалися натуральними, на знімання навіть виділили їм місце в гаражі.

Однак, на тлі страйку, картина так і не буде дознята, поки актори не повернуться до роботи.

Для шанувальників Формули-1 фільм стане знаковим – робота має мати великий вплив на спорт. Генеральний директор F-1 Стефано Доменікалі позитивно оцінив виробництво картини – він вірить, що Пітт і атмосфера стрічки зробить перегони ще популярнішими.

Утім, на деякі проєкти страйки не вплинуть – зйомки другого сезону Дому  дракона триватимуть навіть на тлі страйку. Усе через те, що більшість акторів із Великої Британії, де профспілка не забороняє продовжувати працювати.

Читайте також:
The Last of usРежисер The Last of Us розповів, за яких умов вийде третій сезон

Теги
Бред Пітт Формула-1
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь