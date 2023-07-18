Зйомки фільму Формула-1 з Бредом Піттом призупинили на тлі страйку акторів

Знімання фільму Формула-1 з Бредом Піттом у головній ролі припинені через страйк акторів у Голлівуді. Картина може з’явитися в кінотеатрах пізніше, а бюджет на його виробництво може зрости.

У страйку беруть участь понад 160 тис. осіб, і це впливає на кіноіндустрію. Створення багатьох картин довелося призупинити на невизначений термін, і робота з Піттом також потрапила до цього списку – про це заявили інсайдери.

Так, щоб підготуватися до ролі гонщика спорткара, Бред відвідав Гран-прі Великої Британії. Щоб кадри здавалися натуральними, на знімання навіть виділили їм місце в гаражі.

Однак, на тлі страйку, картина так і не буде дознята, поки актори не повернуться до роботи.

Для шанувальників Формули-1 фільм стане знаковим – робота має мати великий вплив на спорт. Генеральний директор F-1 Стефано Доменікалі позитивно оцінив виробництво картини – він вірить, що Пітт і атмосфера стрічки зробить перегони ще популярнішими.

Утім, на деякі проєкти страйки не вплинуть – зйомки другого сезону Дому дракона триватимуть навіть на тлі страйку. Усе через те, що більшість акторів із Великої Британії, де профспілка не забороняє продовжувати працювати.