Другий сезон серіалу Дім дракона продовжать знімати навіть попри страйк Гільдії акторів США. Усе завдяки акторській команді проєкту від HBO – більшість із них артисти з Великої Британії.

Так, у спінофі Гри престолів знімаються актори, які перебувають у профспілці Equity – об’єднання саме укладає контракти для зірок.

І хоча в організації понад 47 тис. осіб, вони не можуть почати страйк навіть на тлі солідарності з Гільдією акторів США – усе через закони Великої Британії. Якщо зірка приєднається до колег із США, то профспілка не захистить, а продюсери зможуть подати до суду за невиконання контракту.

Примітно, що на знімання другого сезону Дому дракона не вплинув і страйк сценаристів – на момент початку протесту сценарій уже було розписано й погоджено. Щоправда, автори не зможуть вносити правки під час знімання, яке зараз відбувається у Великій Британії.

Любителі супергеройського кіно також можуть порадіти – Г’ю Джекман показав кадри зі знімання довгоочікуваного фільму Дедпул 3. Австралійський актор з’явився в ролі Россомахи, причому костюм у нього оновлений. Зовнішній вигляд явно був узятий з оригінальних коміксів, а не з попередніх екранізацій.