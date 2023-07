Третій сезон серіалу за мотивами гри The Last of Us може з’явитися на екранах, але за однієї умови. Режисер проєкту від HBO розкрив причини, через які продовження може і не бути.

Так, в інтерв’ю виданню Deadline Крейг Мейзін заявив, що третій сезон у планах, але шоу можуть скасувати – усе залежить від кількості переглядів, що є вирішальним фактором для проєктів, що фінансуються стримінговими платформами.

– Буде ще більше одного сезону. Історія в другій грі велика, одним набором епізодів не обійтися. Третього сезону не буде лише в тому разі, якщо другий не стануть дивитися, і шоу скасують. Але якщо цього не станеться, ми багато чого з гри плануємо екранізувати. Утім, деякі основні моменти ми покажемо з абсолютно іншим підходом. Неважливо, чи грали ви в гру – поворот подій вас точно здивує – у нас у запасі є кілька козирів, – заявив режисер The Last of Us.

Крейг додав, що перед страйками сценаристів і акторів США вже встигли багато зробити для створення другого сезону. Наприклад, Мейзін написав сценарій до того, як приєднався до сценаристів із вимогами поліпшити умови праці. Поки що страйки не сильно завадили процесу створення, але ось знімати продовження поки що не почали. Крейг натякає, що цілком можливе перенесення виробництва.

Нагадаємо, що раніше акторка Беллма Рамзі злила дату виходу другого сезону серіалу The Last of Us. Очікується, що фанати побачать продовження наприкінці 2024 року, або ж на початку 2025 року.