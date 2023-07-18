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Съемки фильма Формула-1 с Брэдом Питтом приостановили на фоне забастовки актеров

18 июля 2023, 16:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Брэд Питт
Источник: Depositphotos

Съемки фильма Формула-1 с Брэдом Питтом в главной роли приостановлены из-за забастовки актеров в Голливуде. Картина может оказаться в кинотеатрах позже, а бюджет на его производство может вырасти.

В страйке участвуют более 160 тыс. человек, и это влияет на киноиндустрию. Создание многих картин пришлось приостановить на неопределенный срок, и работа с Питтом также попала в этот список — об этом заявили инсайдеры.

Так, чтобы подготовиться к роли гонщика спорткара, Брэд посетил Гран-при Великобритании. Чтобы кадры казались натуральными, на съемки даже выделили им место в гараже.

Однако, на фоне забастовки, картина так и не будет доснята, пока актеры не вернутся к работе. 

Для поклонников Формулы-1 фильм станет знаковым — работа должна оказать большое влияние на спорт. Генеральный директор F-1 Стефано Доменикали позитивно оценил производство картины — он верит, что Питт и атмосфера ленты сделает гонку еще популярнее.

Впрочем, на некоторые проекты забастовки не повлияют — съемки второго сезона Дома дракона будут продолжаться даже на фоне страйка. Все из-за того, что большинство актеров из Великобритании, где профсоюз не запрещает продолжать работать.

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