Звезды сериала Секс в большом городе Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис высказались по поводу секс-скандала вокруг Криса Нота.

Актрисы опубликовали совместное заявление и поддержали женщин, которые стали жертвами сексуальных домогательств.

Коллеги Нота отметили, что они расстроены подобными обвинениями в адрес своего друга.

– Мы глубоко расстроены обвинениями в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые выступили и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, что это было очень трудно сделать, и мы благодарим их за это, — говорится в совместном заявлении.

Стоит отметить, что актрисы не оправдывали актера, но не отрицали, что он способен на сексуальное насилие.

Напомним, что после премьеры продолжения сериала Секс в большом городе Криса Нота обвинили в изнасиловании две женщины. Случаи произошли с разницей в 11 лет – в 2004 и 2015 году.

По словам 31-летней Лили, она пострадала от действий актера в Нью-Йорке, когда работала в ночном клубе. Женщина заявила, что Крис Нот изнасиловал ее у себя дома, куда пригласил после ресторана.

Сам актер все отрицает и утверждает, что его связи с девушками всегда были по взаимному согласию.