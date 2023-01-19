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Персони

Зірку Венздей Персі Гайнса звинуватили у сексуальному насильстві: влаштовував вечірки та напував дівчат

19 Січня 2023, 17:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Перси Хайнс
Джерело: Getty Images

Зірку серіалу Венздей від Netflix Персі Гайнса звинуватили у сексуальному насильстві. На тлі цього актор обмежив доступ до своїх облікових записів у соцмережах.

Все почалося зі звинувачень у Twitter, за якими учениці старшої школи Торонто спілкувалися з 21-річним Персі. Тоді дівчатам було віком від 17 до 20 років.

Одна з нібито жертв заявила, що друзі Гайнса влаштовувала вечірки, щоб на них напувати дівчат для сексу.

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Дівчина додала, що Персі нібито напав на неї на одній із вечірок, коли вона була дуже п’яною. Вона звинуватила зірку у зґвалтуванні, але подробиць не розповіла. Актора також звинуватили у нападі на інших дівчат, а також змушував їх робити оголені фото.

Жертва також стверджувала, що одна з дівчат намагалася повідомити про інцидент у поліцію, але її свідчення не було прийнято.

Вибухові звинувачення були опубліковані під хештегом #cancelpercy, що привернув велику увагу його фанатів.

З того часу інші виступили зі своїми власними звинуваченнями. На тлі цього актор був змушений закрити можливість коментування публікацій в Instagram.

Нагадаємо, що Netflix ще з початку зими натякає на другий сезон Венздей. Серіал б’є рекорди з переглядів, тож глядачі вимагають продовження.

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Netflix Венздей
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