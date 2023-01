Зірку серіалу Венздей від Netflix Персі Гайнса звинуватили у сексуальному насильстві. На тлі цього актор обмежив доступ до своїх облікових записів у соцмережах.

Все почалося зі звинувачень у Twitter, за якими учениці старшої школи Торонто спілкувалися з 21-річним Персі. Тоді дівчатам було віком від 17 до 20 років.

Одна з нібито жертв заявила, що друзі Гайнса влаштовувала вечірки, щоб на них напувати дівчат для сексу.

Дівчина додала, що Персі нібито напав на неї на одній із вечірок, коли вона була дуже п’яною. Вона звинуватила зірку у зґвалтуванні, але подробиць не розповіла. Актора також звинуватили у нападі на інших дівчат, а також змушував їх робити оголені фото.

knowing that me and my friend’s shocked, sick to our stomach reactions to seeing Percy Hynes White in our new favorite show is finally and my experience at his party in high school being justified cus yall are LISTENINGGGG . thank you

— aries PINNED #cancelpercy (@milkievich) January 19, 2023