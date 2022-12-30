Вокаліста американського рок-гурту Aerosmith Стівена Тайлера звинуватили в сексуальному насильстві.

Джулія Голкомб стверджує, що співак вступив із нею в сексуальні стосунки в середині 1970-х, коли їй було 16 років. Також вона звинувачує Тайлера в побоях і навмисному заподіянні емоційного стресу.

Варто зазначити, що Голкомб співмешкала з Тайлером. Стосунки між ними почалися в 1973 році. Артисту на той момент було 25 років, їй – 16. У 1974 році мати Джулії передала Стівену опіку над нею, що дозволило музикантові брати кохану-підлітка із собою в тури.

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У позові зазначено, що саме в них співак чинив над Голкомбом насильство, напував алкоголем і давав наркотики. Цікаво, що у позові Джулія не вказала і ім’я обвинуваченого, проте на той час вона була зі Стівеном, а своїх стосунків вони не приховували. Також у документі наведено цитати соліста Aerosmith.

Команда музиканта цей інцидент поки що ніяк не прокоментувала.