Звезду сериала Уэнздей от Netflix Перси Хайнса обвинили в сексуальном насилии. На фоне этого актер ограничил доступ к своим учетным записям в соцсетях.

Все началось с обвинений в Twitter, за которыми ученицы старшей школы в Торонто общались с 21-летний Перси. Тогда девушкам было от 17 до 20 лет.

Одна из якобы жертв заявила, что друзья Хайнса устраивала вечеринки, чтобы на них поить девушек для занятия сексом.

Девушка добавила, что Перси якобы напал на нее на одной из вечеринок, когда она была очень пьяной. Девушка обвинила хвезду в изнасиловании, но подробности не рассказала. Актера также обвинили в нападении на других девушек, а также заставлял их делать обнаженные фото.

knowing that me and my friend’s shocked, sick to our stomach reactions to seeing Percy Hynes White in our new favorite show is finally and my experience at his party in high school being justified cus yall are LISTENINGGGG . thank you

— aries PINNED #cancelpercy (@milkievich) January 19, 2023