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Персони

Звезду Уэнздей Перси Хайнса обвинили в сексуальном насилии: устраивал вечеринки и поил девушек

19 января 2023, 17:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Перси Хайнс
Источник: Getty Images

Звезду сериала Уэнздей от Netflix Перси Хайнса обвинили в сексуальном насилии. На фоне этого актер ограничил доступ к своим учетным записям в соцсетях.

Все началось с обвинений в Twitter, за которыми ученицы старшей школы в Торонто общались с 21-летний Перси. Тогда девушкам было от 17 до 20 лет.

Одна из якобы жертв заявила, что друзья Хайнса устраивала вечеринки, чтобы на них поить девушек для занятия сексом.

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Девушка добавила, что Перси якобы напал на нее на одной из вечеринок, когда она была очень пьяной. Девушка обвинила хвезду в изнасиловании, но подробности не рассказала. Актера также обвинили в нападении на других девушек, а также заставлял их делать обнаженные фото.

Жертва также утверждала, что одна из девушек пыталась сообщить об инциденте в полицию, но ее показания не были приняты.

Взрывные обвинения были опубликованы под хэштегом #cancelpercy, что привлекло большое внимание его фанатов.

С тех пор другие выступили со своими собственными обвинениями. На фоне этого актер был вынужден закрыть возможность комментирования публикаций в Instagram.

Напомним, что Netflix еще з начала зимы намекает на второй сезон Уенздей. Сериал бьет рекорды по просмотрам, поэтому зрители требуют продолжения.

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