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Netflix натякнули на другий сезон Венздей: це не кінець

6 Січня 2023, 13:15
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Венздей

Netflix активно натякає на продовження серіалу Венздей на 2 сезон. Для цього стримінгова платформа опублікувала короткий ролик із головною героїнею.

Так, у ролику в Twitter Дженна Ортега в ролі Венздей сидить перед своєю машинкою, на якій пише свій цікавий роман. Поки фоном грає напружена музика, героїня друкує на аркуші паперу: КІНЕЦЬ, а потім ставить знак питання після невеликої паузи. Потім її руки висять над кнопками машинки й вона трохи посміхається.

Зараз дивляться

Втім, у Netflix зробили натяк ще прямішим.

– ??????? – коротко підписала ролик платформа.

Нагадаємо, що раніше ходили чутки про перехід серіалу до рук Amazon. Однак згодом чутки не підтвердилися.

Чутки про те, що Венздей отримає другий сезон, з’явилися ще після виходу першого. Проєкт став дуже популярним та встиг побити рекорди Netflix.

Ще в грудні самі творці серіалу заявили, що спочатку готували сюжет та арки для героїв на кілька сезонів уперед, щоб історія виглядала гармонійно. Режисер Майлз Міллар розповів, що вони обрали Дженну Ортегу на роль Уенсдей серед сотень інших дівчат, а перше знайомство з нею було через відеозв’язок.

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