Актор серіалу Кості Хіт Фріман помер у 41 рік. Причина смерті поки не називається.

Публіка найбільше знає Фрімана за роллю серійного вбивці Говарда Епса у двох сезонах серіалу Кості. Він знімався і в інших проектах, а зараз у виробництві кілька фільмів за його участю, зокрема картина Диявольський плід.

Першою про смерть Фрімана повідомила колишня міс США Шанна Моаклер. Потім цю інформацію підтвердив менеджер актора Джо С. Монтіфьоре.

Godspeed beautiful friend, I will miss your laugh and cherish our great times… ty for making this life exciting and fun @heathfreeman #heartbroken pic.twitter.com/Gc9Lgdgluk

