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Зірка серіалу Кості Хіт Фріман помер уві сні у 41 рік

16 Листопада 2021, 13:35
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Хит Фриман
Джерело: Getty Images

Актор серіалу Кості Хіт Фріман помер у 41 рік. Причина смерті поки не називається.

Публіка найбільше знає Фрімана за роллю серійного вбивці Говарда Епса у двох сезонах серіалу Кості. Він знімався і в інших проектах, а зараз у виробництві кілька фільмів за його участю, зокрема картина Диявольський плід.

Першою про смерть Фрімана повідомила колишня міс США Шанна Моаклер. Потім цю інформацію підтвердив менеджер актора Джо С. Монтіфьоре.

– Ми справді спустошені втратою нашого улюбленого Хіта Фрімена. Блискуча людина з сильним духом, вона залишає незабутній відбиток у наших серцях. Його життя було сповнене глибокою відданостю, прихильностю та щедростю до сім’ї та друзів, а також надзвичайним інтересом до життя, – зазначив представник актора.

Мало хто знає, але Фрідман був ще й шеф-кухарем.

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– Убита горем, дізнавшись про втрату мого дорогого друга Хіта Фрімена, талановитого актора, режисера, продюсера, видатного шеф-кухаря та надійного друга. Нам тебе так сильно не вистачатиме, і я дбайливо зберігатиму кожен дивовижний спогад, який у всіх нас залишився, – зазначила Шанна Моаклер.

Фріман помер уві сні у своєму будинку в Остіні.

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