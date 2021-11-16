Актор серіалу Кості Хіт Фріман помер у 41 рік. Причина смерті поки не називається.

Публіка найбільше знає Фрімана за роллю серійного вбивці Говарда Епса у двох сезонах серіалу Кості. Він знімався і в інших проектах, а зараз у виробництві кілька фільмів за його участю, зокрема картина Диявольський плід.

Першою про смерть Фрімана повідомила колишня міс США Шанна Моаклер. Потім цю інформацію підтвердив менеджер актора Джо С. Монтіфьоре.

Godspeed beautiful friend, I will miss your laugh and cherish our great times… ty for making this life exciting and fun @heathfreeman #heartbroken pic.twitter.com/Gc9Lgdgluk — Shanna Moakler (@ShannaMoakler) November 14, 2021

– Ми справді спустошені втратою нашого улюбленого Хіта Фрімена. Блискуча людина з сильним духом, вона залишає незабутній відбиток у наших серцях. Його життя було сповнене глибокою відданостю, прихильностю та щедростю до сім’ї та друзів, а також надзвичайним інтересом до життя, – зазначив представник актора.

Мало хто знає, але Фрідман був ще й шеф-кухарем.

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– Убита горем, дізнавшись про втрату мого дорогого друга Хіта Фрімена, талановитого актора, режисера, продюсера, видатного шеф-кухаря та надійного друга. Нам тебе так сильно не вистачатиме, і я дбайливо зберігатиму кожен дивовижний спогад, який у всіх нас залишився, – зазначила Шанна Моаклер.

Фріман помер уві сні у своєму будинку в Остіні.