У США помер 59-річний актор Джеймс Майкл Тайлер, який став відомий у світі завдяки ролі бармена Гантера в серіалі Друзі.

– Тайлер мирно помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі в неділю вранці, – йдеться в заяві його менеджера. – Якщо ви зустріли його одного разу, ви завоювали друга на все життя.

У Джеймса Майкла Тайлера залишилася дружина Дженніфер Карно.

Актор три роки боровся із раком передміхурової залози, який пізніше поширився на його кістки.

– Бажаючи допомогти якомога більшій кількості людей, він сміливо поділився своєю історією й став борцем за те, щоб люди з простатою здали аналіз крові вже в 40 років, – сказав його менеджер.

У серіалі Друзі в Джеймса Майкла Тайлера була другорядна роль, але чоловікові вдалося зробити свого персонажа настільки яскравим, що його навіть вважали “сьомим другом”.

Із шести виконавців головної ролі на смерть вже відреагувала акторка Дженніфер Еністон. Саме в її героїню Рейчел Грін упродовж десяти сезонів був закоханий бармен Гантер.

– Друзі не були б такими ж без тебе. Спасибі за сміх, який ти приніс у шоу і в усі наші життя. Тебе буде так не вистачати, – написала голлівудська акторка.

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У травні Тайлер під час прем’єри фільму Друзі. Возз’єднання з’явився на зустрічі друзів через Zoom.

– Чесно кажучи, це були найпам’ятніші 10 років у моєму житті. Я не міг уявити кращого досвіду. Усі були фантастичними, і з ними було дуже приємно працювати. Це було дуже, дуже особливим, – сказав актор під час показу.

Тайлер з’явився майже в 150 епізодах комедії, яка виходила на NBC з 1994 по 2004 рік.

Один із співпродюсерів ситкому сказав, що Тайлер був “улюбленим актором і невід’ємною частиною нашої сім’ї друзів”.

Майкл Тайлер продовжував зніматись і під час лікування раку.

Він знявся в двох короткометражних фільмах Жест, Слово та Обробка, отримавши нагороди за найкращу чоловічу роль на різних кінофестивалях.

У 2021 році його розмовне виконання вірша Стівена Калініча Якби ви знали було адаптовано в коротке відео. Його метою було підвищити обізнаність для Фонду боротьби з раком простати.

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Цей допис, опублікований 14 тижнів тому, став останнім на сторінці Майкла Тайлера в Instagram.

Джерело: BBC