Засновник рок-групи Status Quo Алан Ланкастер пішов з життя у 72 роки.

Рок-музиканта називали британським королем музики та богом гітари.

– Алан Ланкастер помер вранці в своєму будинку в Сіднеї в оточенні родини, – написав Беннет в Facebook.

Беннет також розповів, що незважаючи на розсіяний склероз і проблеми з пересуванням, Ланкастер ще в 2013-2014 роках брав участь в концертних турах.

Алан Ланкастер – біографія

Ланкастер народився 7 лютого 1949 року.

У 20 років він разом зі своїм товаришем Френсісом Россі заснував рок-групу, яку потім назвали Status Quo, а через сім років до них приєднався музикант Рік Парфітт.

Тоді група випустила свою першу пісню Pictures of Matchstick Men, зайнявши сьомий рядок у британському чарті. Ланкастер грав на бас-гітарі і співав.

Під час туру в Австралію в 1973 році він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Дейл і залишився там. Ланкастер був членом групи до 1985 року.

Status Quo випустила понад 100 пісень, в тому числі Down Down, Whatever You Want, In The Army Now (пісня була написана дуетом Bolland & Bolland, але найбільш відома саме у виконанні Status Quo). Останній альбом, який був записаний за участю Ланкастера, став Back To Back 1983 року.

