Актер сериала Кости Хит Фриман умер в 41 год. Причина смерти пока не называется.

Публика больше всего знает Фримана по роли серийного убийцы Говарда Эппса в двух сезонах Костей. Он снимался и других проектах, а сейчас в производстве несколько фильмов с его участием, в частности картина Дьявольский плод.

Первой о смерти Фримана сообщила бывшая мисс США Шанна Моаклер. Затем эту информацию подтвердил менеджер актера Джо С. Монтифьоре.

Godspeed beautiful friend, I will miss your laugh and cherish our great times… ty for making this life exciting and fun @heathfreeman #heartbroken pic.twitter.com/Gc9Lgdgluk

— Shanna Moakler (@ShannaMoakler) November 14, 2021