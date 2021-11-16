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Звезда сериала Кости Хит Фриман скончался во сне в 41 год

16 ноября 2021, 13:35
Євгенія Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Хит Фриман
Источник: Getty Images

Актер сериала Кости Хит Фриман умер в 41 год. Причина смерти пока не называется.

Публика больше всего знает Фримана по роли серийного убийцы Говарда Эппса в двух сезонах Костей. Он снимался и других проектах, а сейчас в производстве несколько фильмов с его участием, в частности картина Дьявольский плод.

Первой о смерти Фримана сообщила бывшая мисс США Шанна Моаклер. Затем эту информацию подтвердил менеджер актера Джо С. Монтифьоре.

— Мы действительно опустошены потерей нашего любимого Хита Фримена. Блестящий человек с сильным духом, он оставляет неизгладимый отпечаток в наших сердцах. Его жизнь была наполнена глубокой преданностью, привязанностью и щедростью к семье и друзьям, а также необычайным интересом к жизни, — отметил представитель актера.

Мало кто знает, но Фридман был еще и шеф-поваром.

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— Убита горем, узнав о потере моего дорогого друга Хита Фримена, талантливого актера, режиссера, продюсера, выдающегося шеф-повара и надежного друга. Нам тебя будет так сильно не хватать, и я буду бережно хранить каждое удивительное воспоминание, которое у всех нас осталось, — отметила Шанна Моаклер.

Фриман скончался во сне в своем доме в Остине.

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