Актер сериала Кости Хит Фриман умер в 41 год. Причина смерти пока не называется.

Публика больше всего знает Фримана по роли серийного убийцы Говарда Эппса в двух сезонах Костей. Он снимался и других проектах, а сейчас в производстве несколько фильмов с его участием, в частности картина Дьявольский плод.

Первой о смерти Фримана сообщила бывшая мисс США Шанна Моаклер. Затем эту информацию подтвердил менеджер актера Джо С. Монтифьоре.

Godspeed beautiful friend, I will miss your laugh and cherish our great times… ty for making this life exciting and fun @heathfreeman #heartbroken pic.twitter.com/Gc9Lgdgluk — Shanna Moakler (@ShannaMoakler) November 14, 2021

— Мы действительно опустошены потерей нашего любимого Хита Фримена. Блестящий человек с сильным духом, он оставляет неизгладимый отпечаток в наших сердцах. Его жизнь была наполнена глубокой преданностью, привязанностью и щедростью к семье и друзьям, а также необычайным интересом к жизни, — отметил представитель актера.

Мало кто знает, но Фридман был еще и шеф-поваром.

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— Убита горем, узнав о потере моего дорогого друга Хита Фримена, талантливого актера, режиссера, продюсера, выдающегося шеф-повара и надежного друга. Нам тебя будет так сильно не хватать, и я буду бережно хранить каждое удивительное воспоминание, которое у всех нас осталось, — отметила Шанна Моаклер.

Фриман скончался во сне в своем доме в Остине.