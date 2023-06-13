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Зірка Людей Ікс Майкл Фассбендер потрапив у ДТП під час перегонів: врізався в стіну

13 Червня 2023, 12:41
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Майкл Фассбендер
Джерело: Depositphotos

Зірка Людей Ікс Майкл Фассбендер потрапив у серйозну ДТП під час перегонів у Франції. Йдеться про 24-години Ле-Мана, в яких Майкл брав участь.

Так, актор і гонщик розбив Porsche 911, після чого вже не зміг продовжити участь. На щастя, Фассбендер зміг доїхати на піт-стоп до офіційного зняття з перегонів.

На щастя, Майкл не постраждав.

Відомо, що актор брав участь у Ле-Мані у складі німецької команди Proton Competition, і він протримався на треку майже 6 годин.

За заявою команди, артист втратив контроль над гоночним авто.

– Ми приголомшені! Автомобіль 911 більше не бере участі в перегонах 24 Ле-Ман. Фассбендер втратив контроль над машиною і влетів у бар’єр без шансів уникнути пошкодження… Ле-Ман не був добрий до нас цього року! – заявили колеги актора.

Не тільки голлівудські актори потрапляють в аварії – раніше Остап Ступка влаштував “п’яну” ДТП у центрі Києві. Унаслідок зіткнення двох авто постраждав чоловік. Постраждалого терміново госпіталізували з численними травмами.

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