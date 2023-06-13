Зірка Людей Ікс Майкл Фассбендер потрапив у ДТП під час перегонів: врізався в стіну

Зірка Людей Ікс Майкл Фассбендер потрапив у серйозну ДТП під час перегонів у Франції. Йдеться про 24-години Ле-Мана, в яких Майкл брав участь.

Так, актор і гонщик розбив Porsche 911, після чого вже не зміг продовжити участь. На щастя, Фассбендер зміг доїхати на піт-стоп до офіційного зняття з перегонів.

Wouuuah Michael Fassbender in the wall ????????#LeMans24 pic.twitter.com/1gsrLe836m — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2023

На щастя, Майкл не постраждав.

Відомо, що актор брав участь у Ле-Мані у складі німецької команди Proton Competition, і він протримався на треку майже 6 годин.

За заявою команди, артист втратив контроль над гоночним авто.

– Ми приголомшені! Автомобіль 911 більше не бере участі в перегонах 24 Ле-Ман. Фассбендер втратив контроль над машиною і влетів у бар’єр без шансів уникнути пошкодження… Ле-Ман не був добрий до нас цього року! – заявили колеги актора.

We are gutted! Car #911 is no longer running the Le Mans 24 race. Few minutes before the end of his stint #MichaelFassbender lost control of the car and went into the barrier with no chances to repair the damage.

Le Mans was no kind to us this year!#LeMans24@PorscheRaces… pic.twitter.com/XbVsTEHnNx — Proton Competition (@ProtonRacing) June 11, 2023

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