Зірка Людей Ікс Майкл Фассбендер потрапив у ДТП під час перегонів: врізався в стіну

Зірка Людей Ікс Майкл Фассбендер потрапив у серйозну ДТП під час перегонів у Франції. Йдеться про 24-години Ле-Мана, в яких Майкл брав участь.

Так, актор і гонщик розбив Porsche 911, після чого вже не зміг продовжити участь. На щастя, Фассбендер зміг доїхати на піт-стоп до офіційного зняття з перегонів.

На щастя, Майкл не постраждав.

Відомо, що актор брав участь у Ле-Мані у складі німецької команди Proton Competition, і він протримався на треку майже 6 годин.

За заявою команди, артист втратив контроль над гоночним авто.

We are gutted! Car #911 is no longer running the Le Mans 24 race. Few minutes before the end of his stint #MichaelFassbender lost control of the car and went into the barrier with no chances to repair the damage.

Le Mans was no kind to us this year!#LeMans24@PorscheRaces… pic.twitter.com/XbVsTEHnNx

— Proton Competition (@ProtonRacing) June 11, 2023