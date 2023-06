Звезда Людей Икс Майкл Фассбендер попал в ДТП во время гонки: врезался в стену

Звезда Людей Икс Майкл Фассбендер попал в серьезное ДТП во время гонки во Франции. Речь идет о 24-чассах Ле-Мана, в котором Майкл принимал участие.

Так, актер и гонщик разбил Porsche 911, после чего уже не смог продолжить участие. К счастью, Фассбендер смог доехать на пит-стоп до официального снятия с гонки.

К счастью, Майкл не пострадал.

Известно, что актер брал участие в Ле-Мане в составе немецкой команды Proton Competition, и он продержался на треке почти 6 часов.

По заявлению команды, артист потерял контроль над гоночным авто.

We are gutted! Car #911 is no longer running the Le Mans 24 race. Few minutes before the end of his stint #MichaelFassbender lost control of the car and went into the barrier with no chances to repair the damage.

Le Mans was no kind to us this year!#LeMans24@PorscheRaces… pic.twitter.com/XbVsTEHnNx

— Proton Competition (@ProtonRacing) June 11, 2023