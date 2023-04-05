Український актор Остап Ступка потрапив у ДТП у Києві, перебуваючи за кермом п’яним. Аварія трапилася в самому центрі столиці – у Голосіївському районі на вулиці Федорова.

Про ДТП також заявили в Патрульній поліції Києва, але без ідентифікації особи водія.

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Так, за даними ЗМІ, йдеться про Остапа Ступку. Факти ICTV вже звернулися в поліцію за підтвердженням.

Водій рухався дорогою 4 квітня о 23:15 на авто Range Rover і врізався в припаркований автомобіль Mitsubishi, в якому на той момент був чоловік 1984 року народження. Внаслідок ДТП чоловік постраждав, його з різними травмами відвезли до лікарні.

Відомо, що за кермом Ступка був п’яним – актор надув у драггер 1,62 проміле за норми в 0,2 проміле.

Наразі розпочато кримінальне провадження – Ступку звинувачують у порушенні ПДР, а саме керування авто у стані сп’яніння.

Актору загрожує позбавлення волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, що законно їздити за кермом можна з 0,2 проміле алкоголю в крові. Якщо вище норми – це вже порушення. За перший раз їзди за кермом п’яним водій буде оштрафований на 17 тис. грн, а також позбавлений прав на один рік. За повторне порушення протягом року – 34 тис. грн штрафу і позбавленням прав на 3 роки. Також влада має повне право конфіскувати транспортний засіб.

Якщо водій напідпитку стає винуватцем ДТП, на нього чекатиме покарання у вигляді позбавлення волі. Точний термін може бути встановлений тільки судом.