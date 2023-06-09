Авто, як гармошка: у Києві відомий блогер потрапив у ДТП

У Києві на бульварі Лесі Українки сталася страшна аварія.

Про це повідомляють у місцевому пабліку КС і публікують відповідні фото та відео.

Зазначається, що водій їхав на великій швидкості й не впорався з управлінням.

Наразі водій живий, дихає, але перебуває у важкому стані. Чи є ще постраждалі, не повідомляється.

За інформацією ЗМІ, водієм BMW, який потрапив у ДТП, є блогер і тренер Сергій Данілець.

На знімках видно сильно потрощене авто, від якого майже нічого не залишилося.

До речі, 4 червня неподалік селища Петрівка Полтавської області сталася ДТП , в якій загинуло чотири особи, а ще дві дістали травми.