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Авто, як гармошка: у Києві відомий блогер потрапив у ДТП

9 Червня 2023, 23:31
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки
Авто, як гармошка: у Києві відомий блогер потрапив у ДТП

У Києві на бульварі Лесі Українки сталася страшна аварія.

Про це повідомляють у місцевому пабліку КС і публікують відповідні фото та відео.

Зазначається, що водій їхав на великій швидкості й не впорався з управлінням.

Наразі водій живий, дихає, але перебуває у важкому стані. Чи є ще постраждалі, не повідомляється.

За інформацією ЗМІ, водієм BMW, який потрапив у ДТП, є блогер і тренер Сергій Данілець.

На знімках видно сильно потрощене авто, від якого майже нічого не залишилося.

До речі, 4 червня неподалік селища Петрівка Полтавської області сталася ДТП , в якій загинуло чотири особи, а ще дві дістали травми.

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Блогер ДТП Київ
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