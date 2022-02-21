Творці романтичного реаліті Холостяк 12 розсекретили нових учасниць проєкту. За серце бізнесмена Алекса Топольського боротимуться голлівудська акторка та юристка.

Зірка Голлівуду на першій вечірці влаштує Холостяку побачення наосліп, попросивши зав’язати очі. В анонсі можна побачити лише сукню акторки, її руки й татуювання-напис в ділянці ключиці. Ім’я учасниці глядачі зможуть дізнатися вже 4 березня.

Ще однією учасницею шоу стане керівниця юридичного відділу, яка не звикла програвати.

В анонсі реаліті сказано, що юристка зробить головному герою “безапеляційну пропозицію” з перснем.

Нагадаємо, що на першій вечірці також з’являться танцівниця співачки Насті Каменських – Аделіна Делі, українська візажистка Роксолана, капітан поліції Олена Сичова та фіналістка конкурсу Міс Україна 2017 Юлія Карпець.

До речі, у новому сезоні проєкту діятимуть нові правила. Якщо раніше дівчатам, які залишаються на проєкті, Холостяк вручав червону троянду, то нині троянд буде чотири. Це будуть білі, рожеві, жовті та червоні квіти. Проте творці реаліті поки не розкривають, що саме це означатиме.

Прем’єру романтичного реаліті Холостяк 12 з Алексом Топольським глядачі зможуть побачити вже 4 березня о 19.00.