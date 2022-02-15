Телеканал СТБ презентував візитку першої учасниці романтичного реаліті Холостяк 12. Головний героєм цього року став бізнесмен зі США Алекс Топольський.

У ролику нам показали зухвалу дівчину, яка приїхала на першу зустріч на мотоциклі. Учасниця була вдягнута у шкіряну куртку, на якій був напис стразами Поліція. Чи це насправді співробітниця правоохоронних органів чи це гламурний образ? Про це ми дізнаємося лише 4 березня.

Ба більше, коли дівчина підійшла до Алекса, то одразу закувала його у наручники. Він не одразу схаменувся, а, коли зрозумів, що сталося, то дівчина вже пішла.

Крім того, телеканал анонсував нові правила на шоу. Якщо раніше дівчатам, які залишаються на проекті Холостяк вручав червону троянду, то нині троянд буде чотири. Це будуть білі, рожеві, жовні та червоні троянди. Проте творці реаліті поки не розкривають, що саме це означатиме.

3 лютого телеканал СТБ розсекретив дату прем’єри романтичного реаліті Холостяк 12 з Алексом Топольським. Новий сезон шоу глядачі зможуть побачити вже 4 березня о 19.00.

Цього разу своє кохання на проекті шукатиме 32-річний бізнесмен та актор Алекс Топольський. Він виріс у Львові, але після закінчення університету переїхав до США будувати кар’єру.

Наразі Алекс живе в Маямі та займається нерухомістю. Він здає в аренду розкішні апартаменти, а також продає девайси для дезінфекції. Крім цього, Топольський розвивається як актор і модель. Він вже встиг знятися у кількох рекламних роликах та кліпах відомих зірок.