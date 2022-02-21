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Звезда Голливуда и юрист: кто будет бороться за сердце Холостяка Топольского

21 февраля 2022, 11:03
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Холостяк 12
Источник: СТБ

Создатели романтического реалити Холостяк 12 рассекретили новых участниц проекта. За сердце бизнесмена Алекса Топольского будут бороться голливудская актриса и юрист.

Звезда Голливуда на первой вечеринке устроит Холостяку свидание вслепую, попросив завязать глаза. В анонсе можно увидеть только платье актрисы, ее руки и татуировку-надпись в области ключицы. Имя участницы зрители смогут узнать 4 марта.

Еще одной участницей шоу станет начальница юридического отдела, которая не привыкла проигрывать.

В анонсе реалити сказано, что девушка сделает главному герою “безапелляционное предложение” с кольцом.

Напомним, что на первой вечеринке также появятся танцовщица певицы Насти Каменских – Аделина Дели, украинская визажистка Роксолана, капитан полиции Елена Сычева и финалистка конкурса Мисс Украина 2017 Юлия Карпец.

Кстати, в новом сезоне проекта будут действовать новые правила. Если раньше девушкам, которые остаются на проекте, Холостяк вручал красную розу, то сейчас роз будет четыре. Это будут белые, розовые, желтые и красные цветы. Однако создатели реалити пока не раскрывают, что это значит.

Премьеру романтического реалити Холостяк 12 с Алексом Топольским зрители смогут увидеть уже 4 марта в 19.00.

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Теги
Алекс Топольский , Холостяк
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